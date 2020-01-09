Первые 50 пистолетных комплексов "Удав" поступят на вооружение армии России в 2020 году

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Партия из 50 новейших пистолетных комплексов "Удав" будет передана Министерству обороны от предприятия-изготовителя в этом году. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении военного ведомства.

"В 2020 году партия 9-мм пистолетов "Удав" поступит в подразделения Министерства обороны РФ. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса [ЦНИИТочмаш госкорпорации "Ростех"] передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов", - говорится в сообщении.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" также сообщал, что Минобороны России в 2020 году примет на вооружение новейший пистолет "Удав". При этом он не уточнял количество комплексов, которые поступят в российскую армию в этом году.

В сентябре 2019 года в Ростехе сообщили, что пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию. Длина "Удава" - 206 мм, высота - 145 мм, ширина - 36 мм. Пистолет отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном - 980 г. Вместимость магазина "Удава" находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов.

Оружие использует мощные российские патроны калибра 9 на 21 мм. Это позволяет "Удаву" пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.