{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ

Первые 50 пистолетных комплексов "Удав" поступят на вооружение армии России в 2020 году

Ранее пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Партия из 50 новейших пистолетных комплексов "Удав" будет передана Министерству обороны от предприятия-изготовителя в этом году. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении военного ведомства.

На эту тему
Армия меняет калибр? Чем новый пистолет "Удав" превосходит конкурентов

"В 2020 году партия 9-мм пистолетов "Удав" поступит в подразделения Министерства обороны РФ. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса [ЦНИИТочмаш госкорпорации "Ростех"] передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов", - говорится в сообщении.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" также сообщал, что Минобороны России в 2020 году примет на вооружение новейший пистолет "Удав". При этом он не уточнял количество комплексов, которые поступят в российскую армию в этом году.

В сентябре 2019 года в Ростехе сообщили, что пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию. Длина "Удава" - 206 мм, высота - 145 мм, ширина - 36 мм. Пистолет отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном - 980 г. Вместимость магазина "Удава" находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов.

Оружие использует мощные российские патроны калибра 9 на 21 мм. Это позволяет "Удаву" пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии стартовали полевые занятия с участием 1,5 тыс. военнослужащих
В учениях также задействовали более 200 единиц военной техники, в их числе танки Т-90, минометы "Сани", реактивные системы залпового огня "Град" и боевые машины пехоты БМП-3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС