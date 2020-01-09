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Атомную подлодку "Казань" передадут ВМФ осенью 2020 года

Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года. Об этом журналистам сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

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"Сентябрь-октябрь", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Казань" была заложена на "Севмаше" в 2009 году, спущена на воду 31 марта 2017 года. Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".

Подлодки проектов 885 и 885М являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ" и/или "Оникс". В перспективе они получат на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон". В настоящее время на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в разных стадиях строительства находятся пять субмарин проекта 885М. В 2019 году подписан контракт на строительство еще двух лодок этого проекта.

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