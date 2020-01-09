{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин осмотрел выставку моделей кораблей ВМФ

Президенту рассказали о планах по развитию кораблей контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны и кораблей противоминной обороны

СЕВАСТОПОЛЬ. 9 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище имени П.С.Нахимова, где осмотрел выставку, посвященную перспективам развития Военно-морского флота. На выставке представлены экспонаты, отображающие настоящее состояние и перспективы развития авианесущих кораблей ВМФ.

В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьера Юрия Борисова и начальника училища Александра Гринкевича президент познакомился с моделями различных кораблей и судов, ракет и иного технического оснащения. В частности, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов продемонстрировал президенту макеты морского авианесущего комплекса типа "Ламантин" и тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Кроме того, Путину рассказали о планах по развитию кораблей контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны и кораблей противоминной обороны. Президент с интересом ознакомился с образцами материалов, из которых могут быть сделаны интерьеры больших десантных кораблей. Ему рассказали, что эти материалы должны быть не горючими и функциональными.

Путину также показали проект программно-аппаратного комплекса логистической поддержки кораблей судов для поддержания заданного уровня технической готовности.

Президенту рассказали и о беспилотных и пилотируемых летательных аппаратах на гибридной энергетической установке с возможностью вертикального взлёта и посадки на палубу корабля. В частности, Путин ознакомился с макетом уникального Многоцелевого гибридного конвертоплана БПЛА 2000 для военных и гражданских задач. Президенту рассказали, что этот проект реализуется в инициативном порядке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин заявил, что доля современных вооружений в ВМФ должна составить 70%
Президент подчеркнул, что этот показатель нужно не только достичь, но и поддерживать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС