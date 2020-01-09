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Путин заявил, что доля современных вооружений в ВМФ должна составить 70%

Президент подчеркнул, что этот показатель нужно не только достичь, но и поддерживать
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© Михаил Метцель/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. В ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%. Об этом президент, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

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"Этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать", - сказал российский лидер. "Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул он, напомнив, что вопросы модернизации флота рассматривались в декабре в ходе очередной серии совещаний по оборонной тематике. "Речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования", - уточнил Путин.

"Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны, как одной из ведущих морских держав", - поставил задачу президент.

Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства.

Использование передовых технологий

Путин призвал включать в тактико-технические задания перспективных кораблей требование о том, чтобы все конструкторская документация была в электронном виде.

"Нужно уже сейчас включать в тактико-технические задания на перспективные корабли и суда ВМФ требования о разработке и приемке электронной конструкторской документации на базе цифровой модели корабля", - сказал Путин.

Президент призвал учитывать тот факт, что последние 10 лет подходы к проектированию, строительству кораблей в мире заметно изменились. "Сегодня сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно и при использовании передовых технологий и процессов во всем цикле ее создания", - подчеркнул Путин, отметив, что имеет в виду 3D моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также унификацию вооружений и основного оборудования, наличие современных судостроительных мощностей.

"Хотел бы подчеркнуть, только на этой основе можно повысить серийность строящихся кораблей, сократить сроки их поступления в состав ВМФ и улучшить условия ремонта", - отметил российский лидер.

Путин назвал принципиальным вопросом унификацию вооружений и оборудования ВМФ. "Сейчас завершается разработка комплексных целевых программ развития системы вооружений ВМФ по единому стандарту на основе межвидовой унификации с постепенным переходом на модульную архитектуру", - сообщил президент и, обращаясь к участникам совещания, добавил, что хотел бы услышать доклад о том, как продвигается эта работа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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