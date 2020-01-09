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Шойгу: РФ строит высокотехнологичный военный флот для ответа на любые провокации

Министр обороны заявил, что для этого имеется научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, а также хорошо подготовленный личный состав

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Россия строит высокотехнологичный Военно-морской флот (ВМФ), в том числе и для того, чтобы ни один провокационный вызов не остался без ответа. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке" в Севастополе.

"Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что на конференцию приглашены руководители предприятий и научно-исследовательских организаций оборонно-промышленного комплекса, генеральных конструкторов, которые занимаются созданием военно-морской техники.

"Такое широкое представительство позволит нам более детально рассмотреть проблемные вопросы, выработать предметные подходы к их решению. Не сомневаюсь, что сегодня состоится интересный и конструктивный диалог. Рад приветствовать вас в Севастополе - городе русской морской славы", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "Военно-морской флот всегда был символом сильного российского государства, важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности".

Конференция

По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, на конференции обсуждались вопросы развития Военно-морского флота России и военного кораблестроения. "Особое внимание было уделено вопросам, посвященным внедрению на предприятиях промышленности новейших технологий в процессы проектирования, создания и серийного строительства перспективных кораблей, новейших образцов вооружения и летательных аппаратов", - сказал он.

Также были затронуты вопросы создания комплексных программ развития систем вооружения ВМФ, строительства кораблей различных классов, в том числе перспективных судов обеспечения вспомогательного флота, разработки современных систем вооружения для береговых войск и морской авиации ВМФ, добавил Криворучко.

Он сообщил, что научно-практическая конференция "Российский ВМФ в ХХI веке" прошла в Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова. "Здесь была развернута выставка моделей новейших кораблей различных классов ближней и дальней морских зон, современных и перспективных образцов ракетного и торпедного вооружения, противоминных средств, а также образцов беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов", - сказал заместитель министра.

В работе конференции приняли участие главнокомандующий ВМФ России, командование четырех флотов и Каспийской флотилии, руководители предприятий ОПК, специализирующихся на строительства кораблей и судов, а также разработке систем вооружения в интересах ВМФ России, сообщил Криворучко.

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