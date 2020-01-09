Севастопольский морской завод сможет выполнять заказы Минобороны в структуре ОСК

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Севастопольский морской завод сможет выполнять заказы для Минобороны России после того, как будет завершена его интеграция в структуру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил на своей странице в социальной сети Instagram врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня в Севастополе посетил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Павла Степановича Нахимова. ⠀ Вместе с министром обороны Сергеем Кожугетовичем Шойгу и вице-премьером Юрием Ивановичем Борисовым, командующим войсками Южного военного округа Александром Владимировичем Дворниковым и командующим Черноморским флотом Игорем Владимировичем Осиповым принял участие в обходе экспозиции, посвященной перспективам развития Военно-Морского Флота, увидели прототипы будущих военных кораблей, беспилотных летательных аппаратов, другой современной техники ориентированной на развитие потенциала ВМФ России. Большую часть образцов продемонстрировала Объединённая судостроительная корпорация, которая сейчас занимается акционированием нашего «Севморзавода». После завершения акционирования предприятие получит до 5 миллиардов рублей на обновление производственной базы, чтобы выполнять сложные заказы на высоком уровне. ⠀ Для того чтобы вернуть «Севморзаводу» статус градообразующего предприятия и создать новые рабочие места заводу нужна полноценная линейка заказов. Для города это очень важная задача. Известно, что у севастопольских корабелов есть необходимый опыт для строительства и ремонта современных судов различного класса. Интеграция завода в структуру ОСК позволит инвестировать в развитие и обеспечит заказами по линии Министерства обороны, позволит в том числе выполнять и гражданские заказы. ⠀ С 80-х годов перестали выделять средства на развитие завода. Ситуация изменилась только после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году. Завод уже получил 1 млрд. рублей на техперевооружение, в октябре прошлого года на Севморзаводе спустили на воду новый плавкран «Севастополь», а в 2018 году заложен плавкран «Григорий Просянкин» грузоподъемностью 700 тонн. Сегодня перспективы развития завода ещё раз были обсуждены на совещании у Президента.
"Объединенная судостроительная корпорация, которая сейчас занимается акционированием нашего "Севморзавода". <…> Известно, что у севастопольских корабелов есть необходимый опыт для строительства и ремонта современных судов различного класса. Интеграция завода в структуру ОСК позволит инвестировать в развитие и обеспечит заказами по линии министерства обороны, позволит, в том числе, выполнять и гражданские заказы", - говорится в сообщении.
Развожаев напомнил, что после завершения акционирования "Севморзавод" получит около 5 млрд рублей на обновление производственной базы, "чтобы выполнять сложные заказы на высоком уровне". "Завод уже получил 1 млрд рублей на техперевооружение. <…> С 1980-х годов перестали выделять средства на развитие завода. Ситуация изменилась только после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году", - отметил глава города.
Он уточнил, что перспективы развития завода в четверг обсуждались в Севастополе на конференции с участием президента России Владимира Путина. Врио губернатора подчеркнул, что полноценная линейка заказов позволит "вернуть "Севморзаводу" статус градообразующего предприятия и создать новые рабочие места".
Севастопольский морской завод до распада СССР являлся крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако при Украине оно было практически доведено до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в состав ОСК и сейчас является филиалом "Звездочки", ведется техническое перевооружение и реконструкция предприятия. Завод выполняет ремонт кораблей и судов, в том числе в рамках государственного оборонного заказа построил плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста.
О конференции
В Севастополе прошла научно-практическая конференция "Российский ВМФ в ХХI веке", в которой принял участие глава государства. На конференции обсуждались вопросы развития Военно-морского флота России и военного кораблестроения, создания комплексных программ развития систем вооружения ВМФ, строительства кораблей различных классов, в том числе перспективных судов обеспечения вспомогательного флота, разработки современных систем вооружения для береговых войск и морской авиации ВМФ.
Также была развернута выставка моделей новейших кораблей различных классов ближней и дальней морских зон, современных и перспективных образцов ракетного и торпедного вооружения, противоминных средств, а также образцов беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов.
В работе конференции приняли участие главнокомандующий ВМФ России, командование четырех флотов и Каспийской флотилии, руководители предприятий ОПК, специализирующихся на строительства кораблей и судов, а также разработке систем вооружения в интересах ВМФ России.