Более 30 кораблей Каспийской флотилии начали учения в Астраханской области и Дагестане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 января. /ТАСС/. Экипажи более 30 кораблей и судов Каспийской флотилии начали подготовку к выходу в море в новом учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Астраханской области и Республике Дагестан на территории пунктов базирования корабельных соединений Каспийской флотилии (КФл) экипажи кораблей, катеров и судов обеспечения приступили к сдаче элементов курсовой задачи К-1 - ряда заданий по жизнедеятельности и функционированию корабля в самостоятельном одиночном плавании в открытом море", - говорится в сообщении.

К выполнению задач "привлечены экипажи более 30 кораблей и судов обеспечения КФл", в том числе ракетные корабли "Дагестан", "Татарстан". В тренировках также участвуют малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала" и "Астрахань".

По данным пресс-службы, в ходе подготовки пройдут учения по приготовлению кораблей к бою, ведению борьбы за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне при стоянке в пункте базирования.

Кроме того, военные отработают задачи ежедневной организации службы, быта и отдыха экипажей, нормативов по обслуживанию вооружения и механизмов кораблей, а также по подготовке к пополнению боезапаса в море и в пунктах базирования.