{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военнослужащие ВВО примут участие в 150 учениях в 2020 году

Самыми крупными станут двусторонние тактические учения между двумя мотострелковыми соединениями
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ТАСС, 10 января. Военные Амурского объединения Восточного военного округа (ВВО) в 2020 году примут участие в более чем 150 учениях, впервые все действия пройдут ночью. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

Большинство тактических учений в 2020 году в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области, пройдут в двустороннем формате, который предусматривает действия группировок друг против друга в единой тактической обстановке.

"Впервые все основные розыгрыши практических действий и этапы боевой стрельбы в ходе учений планируется проводить в ночных условиях и сложной радиоэлектронной обстановке. Новые подходы к ведению боя наиболее полно отвечают развитию тактики современных войн и военных конфликтов. В новом году состоится более 150 тактических учений и более 1000 боевых стрельб в составе подразделений", - сообщила пресс-служба.

Самыми крупными станут двусторонние тактические учения между двумя мотострелковыми соединениями, дислоцированными в Амурской области и Хабаровском крае, они состоятся осенью. В ходе мероприятий боевой учебы продолжится активное внедрение опыта современных военных конфликтов, нешаблонных решений командиров всех уровней по применению подчиненных подразделений.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Морпехи ТОФ начинают боевую подготовку на трех полигонах Дальнего Востока
В ходе полевых выходов в ближайшее время морпехи планируют провести лагерные сборы снайперов, гранатометчиков, саперов и разведчиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС