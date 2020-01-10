Появилось видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях Северного и Черноморского флотов

Минобороны РФ/ТРК "Звезда"

Телеканал "Звезда" показал видео с пуском гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.

Боевая стрельба была выполнена парой истребителей МиГ-31К. На кадрах видно одного из них.

Всего в учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин наблюдал за ходом учений с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов". Как отметил российский лидер, ВМФ провел крупное и успешное учение.