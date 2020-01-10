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Путин при посещении базы в Сирии назвал образцовыми действия российских войск

В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом дежурстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом во время поездки в Сирию, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Шойгу напомнил, что 7 января верховный главнокомандующий совершил поездку в Дамаск, где совместно с президентом Сирии посетил командный пункт российской группировки.

"В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия нашей группировки войск. Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом", - сказал министр.

Глава военного ведомства также поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом дежурстве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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