Шойгу: оснащенность ВС России современным оружием должна поддерживаться на уровне 70%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Уровень оснащенности Вооруженных сил РФ современным оружием в 70%, на который предстоит выйти до конца 2020 года, необходимо стабильно поддерживать в дальнейшем. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"К концу 2020 года уровень оснащенности войск современным вооружением должен быть доведен до 70% и стабильно поддерживаться на этом уровне в дальнейшем. Следует разрабатывать и внедрять в программы боевой учебы новые, более эффективные способы применения войск", - сказал Шойгу в пятницу, открывая селекторное заседание.

По словам министра, важно продолжить работу по повышению социальной защищенности и поддержанию достойного уровня жизни военнослужащих.

"Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил, гарантированно обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников", - сказал Шойгу.

Пополнение среди бронетанковой и автомобильной техники

Вооруженные силы России до конца года получат около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1700 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения.

"Сегодня мы обсудим ряд основных направлений деятельности в 2020 году. В сфере материально-технического обеспечения требуется ввести в эксплуатацию около 4 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1700 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал Шойгу.

Также, по его словам, предстоит провести порядка 280 тыс. технических обслуживаний и ремонтов, поставить в войска свыше 6 млн тонн материальных средств.

"Продолжим строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, а также производственно-логистических и топливозаправочных комплексов", - сказал министр.

Он отметил, что совместно с Русским географическим обществом и поисковыми организациями в 2020 году будут проведены 11 экспедиций по поиску останков погибших защитников Отечества. "Уделим большое внимание экологической очистке территорий, включая Арктику", - сказал Шойгу.

Говоря об инновационной деятельности, министр отметил, что будет расширен спектр научных исследований в технополисе "Эра", а также более эффективно использован потенциал Международного военно-технического форума "Армия" и Армейских международных игр, которые в 2020 году планируется провести одновременно.

Расходы на гособоронзаказ

По словам Шойгу, около 1,5 трлн рублей планируется выделить в 2020 году на гособоронзаказ.

"Продолжим повышать боеспособность вооруженных сил, в том числе посредством поставок современных видов вооружения. На реализацию гособоронзаказа в этом году предусмотрено около полутора триллионов рублей. Почти 68% средств пойдет на серийные закупки новейших образцов", - сказал он.

По его словам, 19,4% бюджетных ассигнований будут направлены на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание техники. "Ее исправность будет поддерживаться на уровне 95%", - поставил задачу министр.

Еще одним важным направлением работы он назвал создание необходимой инфраструктуры, включая жилье, а также совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих. "В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 3200 зданий и сооружений. Пo-прежнему в числе наших приоритетов - выполнение обязательств по обеспечению военнослужащих жильем, прежде всего за счет развития накопительной ипотечной системы и субсидий", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что объем жилищных субсидий в 2020 году составит 37 млрд рублей.

"Будем и дальше улучшать качество и расширять спектр медицинских услуг, предоставляемых личному составу и гражданскому персоналу. Хотел бы подчеркнуть, что при проведении всех мероприятий требуется осуществлять жесткий контроль за расходованием бюджетных средств. Такого подхода должны придерживаться руководители всех уровней", - подчеркнул министр.

Учения Черноморского и Северного флотов

Участники военно-морских учений у берегов Крыма, за которыми в четверг наблюдал президент России Владимир Путин, выполнили все поставленные задачи, отметил глава Минобороны.

"Еще одним заметным событием стали вчерашние учения Черноморского и Северного флотов в Черном море. За их проведением с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал верховный главнокомандующий <...> Поставленные задачи выполнены в полном объеме", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что на учениях было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов, свыше 40 летательных аппаратов, а также подводная лодка.

"В ходе учений выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал", - напомнил министр.

Он также отметил, что Путин провел в Севастополе совещание по итогам научно-практической конференции "Российский Военно-морской флот в XXI веке". По словам главы военного ведомства, президент на совещании отметил, что в последние годы на развитие ВМФ были выделены значительные ресурсы и руководство страны и впредь будет делать все для оснащения флота по последнему слову техники и укрепления статуса России как одной из ведущих морских держав.