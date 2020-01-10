Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

ТАСС рассказывает об одной из самых современных систем стратегического вооружения России

Как устроен ракетный комплекс "Ярс" ТАСС рассказывает об одной из самых современных систем стратегического вооружения России

"Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию вооруженных сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы", - сказал он в пятницу, открывая селекторное совещание, на котором обсуждаются основные направления деятельности Минобороны в 2020 году.

"Необходимо отслеживать развертывание Соединенными Штатами Америки ракет средней и меньшей дальности", - подчеркнул Шойгу, ставя задачи на текущий год.

Он также указал, что необходимо проводить поступательное перевооружение на комплексы "Авангард" и "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а морских ядерных сил - на новейшие стратегические субмарины класса "Борей-А".

Шойгу добавил, что ключевые задачи на предстоящий период определил президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин. "В декабре на расширенном заседании коллегии министерства обороны мы подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2019 году. Верховный главнокомандующий высоко оценил качественные изменения в развитии армии и флота и определил ключевые задачи на предстоящий период", - сказал министр.