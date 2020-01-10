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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Министр обороны России обсудил с главой Пентагона ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны России обсудил с главой Пентагона ситуацию на Ближнем Востоке - МО РФ.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссияЭспер, МаркОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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Шойгу: оснащенность ВС России современным оружием должна поддерживаться на уровне 70%
По словам министра, важно продолжить работу по повышению социальной защищенности и поддержанию достойного уровня жизни военнослужащих
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