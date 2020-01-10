Минобороны опровергло опасное сближение корабля ВМФ с эсминцем США в Аравийском море

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минобороны России заявило, что заявление 5-го флота ВМС США об опасном сближении российского корабля с эсминцем Farragut не соответствует действительности. Об этом сообщили в пятницу в российском военном ведомстве.

"Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место "опасном" сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Эсминец США пересек курс российского корабля в Аравийском море, американский экипаж действовал непрофессионально, считают в Минобороны. В ведомстве отметили, что конвенцией о международных правилах предупреждении столкновении судов в море 1972 года определено, что если суда идут пересекающимися курсами, то уступить дорогу должно то судно, которое имеет помеху справа.

"Таким образом, именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося впереди российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса", - сказали в Минобороны. По данным российского ведомства, непрофессиональные действия экипажа эсминца США "являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания".

Профессиональные действия экипажа российского корабля предотвратили столкновение с американским эсминцем, сообщили в российском военном ведомстве. "Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем", - говорится в сообщении.