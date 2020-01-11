{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Экспорт российского вооружения

Борисов заявил, что объем экспорта российского вооружения составляет $14-15 млрд в год

Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд, отметил вице-премьер РФ

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд, ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники - $14-15 млрд. Об этом сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В. П. Дубынина.

"Мы имеем гарантированные долгосрочные заказы на $55 млрд и ежегодный объем продаж составляет около $14-15 млрд. Это серьезная прибавка к экономике", - сказал Борисов.

Он привел примеры конкурентоспособной экспортной российской военной продукции, в том числе зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", которые назвал лидерами в своем сегменте по характеристикам.

"Боевая авиация: по летно-техническим характеристикам последние модели самолетов Су-35 - это истребитель поколения 4++, уже не говоря о Су-57 (истребитель пятого поколения - прим. ТАСС) - по крайней мере, не уступают ведущим образцам - американским F-22, F-35, а по ряду летно-технических характеристик и превосходят", - подчеркнул Борисов.

"Немножко мы отстаем в области бортовой аппаратуры, но это наша болезнь на протяжении многих лет, это связано с нашей элементной базой. Я думаю, что в ближайшее время она будет "лечиться" каким-то образом", - добавил вице-премьер.

Теги
РоссияБорисов, Юрий ИвановичЭкспорт российского вооружения
Реклама на ТАСС
Борисов: Россия обладает высокой боеспособностью, хотя тратит на армию меньше, чем США
Вице-премьер отметил, что российский бюджет на развитие Вооруженных сил в 12-14 раз меньше чем у США и НАТО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС