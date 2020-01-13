Источник: первый авианосец в РФ построят с учетом чертежей советского "Ульяновска"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Техническая документация по разработанному в СССР и не достроенному тяжелому атомному авианосцу "Ульяновск" будет использоваться при создании первого российского авианосца. Об этом сообщили ТАСС два источника в судостроительной отрасли.

"Технический проект, а также документация, по которой на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве велась в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века постройка "Ульяновска", будут использованы при создании нового авианосца", - сказал один из собеседников агентства. Он также сообщил, что будет учтен опыт практической эксплуатации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в частности его боевого применения в Сирии.

В то же время источник отметил, что Военно-морской флот еще не выдал тактико-техническое задание (ТТЗ) на новый авианосец. "ВМФ продолжает работу над ТТЗ, она должна завершиться в 2020 году, после чего задание на проектирование поступит в Объединенную судостроительную корпорацию", - отметил собеседник.

Другой источник в отрасли подтвердил, что "при разработке нового авианосца можно использовать рабочую конструкторскую документацию по корпусу "Ульяновска", а также по его общекорабельным системам". По словам собеседника, "пока научно-исследовательские работы по кораблю не начаты, Невское ПКБ ведет отдельные работы в инициативном порядке".

В ВМФ России ранее заявляли, что планируют получить авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года. В Минобороны в свою очередь отмечали, что контракт на постройку авианосца может быть подписан к концу 2025 года. Сейчас в составе российского флота имеется один средний неатомный авианосец - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" (спущен на воду в Николаеве в 1985 году, в настоящее время проходит ремонт с модернизацией).

Тяжелый атомный авианосец проекта 1143.7 "Ульяновск" был разработан в Невском ПКБ и заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в ноябре 1988 года. Корабль планировалось спустить на воду в 1992-1993 годах и сдать флоту в 1995 году. "Ульяновск" должен был иметь длину 324 метра, наибольшее водоизмещение - почти 80 тыс. тонн. Он должен был нести на борту 70 самолетов и вертолетов. Строительство авианосца прекратилось с распадом СССР в 1991 году, к концу 1992 года частично сформированный корпус корабля был разобран на металл.