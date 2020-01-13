Мотострелков ЗВО подняли по тревоге в Подмосковье для проверки боеготовности

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Таманская мотострелковая дивизия гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) поднята по учебной тревоге в Московской области в рамках проверки боеготовности. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ЗВО.

"Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской области после получения команды о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности организованно получили оружие, а технику, находящуюся на временном хранении, ввели в строй", - сообщили в округе.

Мотострелки выдвинулись на технике на железнодорожную станцию для отработки нормативов по погрузке на эшелоны. "В течение восьми часов два эшелона были полностью загружены боевыми машинами пехоты БМП-2, гаубичными самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", инженерными машинами разграждения ИМР-3М, бронетранспортерами БТР-80", - уточнили в ЗВО.

Проверка проходит под руководством командующего гвардейской танковой армией ЗВО генерал-майора Сергея Киселя. Всего в ней задействовано более 4,5 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц вооружения и военной техники.