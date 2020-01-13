Источник: закладку первых вертолетоносцев РФ приурочат к 75-летию Победы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в начале мая в честь 75-летия Дня Победы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"По плану вертолетоносцы должны быть заложены в начале мая в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что церемония состоится до 9 мая с участием руководства Минобороны, но точная дата пока не определена. Источник добавил, что контракт на постройку кораблей планируется подписать между министерством обороны и заводом "Залив" в феврале.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Как сообщал ранее ТАСС, корабли получат названия "Севастополь" и "Владивосток". Водоизмещение каждого из них будет составлять 25 тыс. тонн, максимальная длина - около 220 м, авиагруппа - более 20 тяжелых вертолетов. Один УДК сможет перевозить до 900 морпехов и получит доковую камеру для десантных катеров.

В конце декабря прошлого года в интервью "Красной Звезде" заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что контракт на строительство универсальных десантных кораблей должен быть подписан в 2020 году.

В декабре прошлого года глава "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил о планах заложить 9 мая 2020 года на этом предприятии две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М".

О классе кораблей

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа "Уосп"), перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев, оснащены доком для катеров, перевозят бронетехнику. В РФ и СССР корабли подобного класса не строились.