Британские инспекторы посетят танковый полк в Ростовской области

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Инспекторы из Великобритании посетят 14-16 января 68-й танковый полк Южного военного округа в Ростовской области. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 14 по 16 января на территории Российской Федерации в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Великобританией будет проведено посещение по оценке военного объекта. В качестве объекта посещения Великобританией определен 68-й танковый полк Южного военного округа, дислоцированный в поселке Персиановский Ростовской области", - сказал он.

По словам Рыжкова, Великобританию, в частности, интересуют военные силы и планы развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка.

Согласно положениям Венского документа, сначала инспекторам проведут брифинг о полке, а затем предоставят возможность осмотреть его личный состав и вооружение.