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Расчеты радиоэлектронной борьбы ВВО впервые заступили на круглосуточное дежурство

Военные прошли дополнительную подготовку с учетом опыта боевых действий в Сирии и сдали необходимые нормативы
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 14 января. Расчеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа (ВВО) впервые заступили на круглосуточное дежурство, чтобы охранять соединения, воинские части и важные военные объекты округа в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"Дежурство организовано с целью своевременного выявления и противодействия беспилотным летательным аппаратам и другим техническим средствам, которые способны вести разведку или использоваться в качестве средств нападения. Для выполнения задач привлечены расчеты новых комплексов радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", поступивших на вооружение войск амурского объединения в 2019 году", - сообщила пресс-служба.

Для временного усиления объектов будут использованы малогабаритные станции "Лесочек" и другие. Расчеты РЭБ прошли дополнительную подготовку с учетом опыта боевых действий в Сирии и сдали необходимые нормативы. Дежурство позволит контролировать воздушное пространство и обеспечивать безопасность.

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