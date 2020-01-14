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Для боевых вертолетов Ми-28НМ создали новый пилотажный комплекс

Комплекс создали в Саратове, он более легкий по массе и меньше по габаритам по сравнению со своими аналогами

САРАТОВ, 14 января. /ТАСС/. Саратовское предприятие разработало новый комплекс бортового оборудования, обеспечивающий решение задач пилотирования, для модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ, сообщает во вторник пресс-служба министерства промышленности региона.

"Пилотажный комплекс ПКВ-28 для новейших боевых вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" разработан саратовским АО "Конструкторское бюро промышленной автоматики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пилотажный комплекс, созданный в Саратове, легче по массе и меньше по габаритам, чем аналоги, обеспечивает новый уровень комфорта и удобства в пилотировании. Также в него заложен большой потенциал для дальнейшей модернизации под новые требования заказчика.

"По итогам государственных испытаний реализованное техническое решение будет предлагаться на вертолеты других моделей", - уточняется в сообщении.

Конструкторское бюро промышленной автоматики (КБПА) было организовано в 1947 году, имеет лицензии на все виды деятельности в авиационной области. В настоящее время в КБПА разрабатываются и производятся бортовые комплексы для различных летательных аппаратов.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Машина предназначена для уничтожения бронетехники, ведения разведки и целеуказания. Ми-28НМ, в частности, получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор (располагается в обтекателе над несущим винтом), новую систему управления с элементами искусственного интеллекта. Как сообщил на "Армия-2019" замминистра обороны Алексей Криворучко, Минобороны РФ заключило с холдингом "Вертолеты России" контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ.

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