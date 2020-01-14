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Хафтар взял двое суток на обсуждение достигнутой в Москве договоренности с союзниками

Как сообщили в Минобороны РФ, в то же время командующий ЛНА положительно воспринял принятое итоговое заявление

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Маршал Халифа Хафтар взял двое суток для обсуждения с лидерами поддерживающих Ливийскую национальную армию (ЛНА) племен достигнутых в Москве договоренностей перед подписанием документа. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен", - отметили в Минобороны. В ведомстве напомнили, что проект итогового заявления был подписан главой Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем и председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри.

В Минобороны добавили, что начатая в российской столице работа будет продолжена, "так как объем накопившихся внутриливийских проблем требует кропотливой работы по формированию взвешенных и взаимоприемлемых для сторон решений".

"В ходе переговоров участниками подтверждена приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности государства. Подчеркнута нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом", - сообщили в российском военном ведомстве.

Главным итогом в министерстве назвали принципиальное согласие сторон на бессрочное продление режима прекращения огня, что создает благоприятствующую атмосферу для созыва Берлинской конференции по Ливии.

О переговорах по Ливии

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия во главе с Сарраджем и силами Ливийской национальной армии, которой командует Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

Теги
РоссияЛивияСаррадж, ФаизХафтар, Халифа
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