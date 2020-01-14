{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ВКС выполнили в Астраханской области первые стрельбы из ЗРК С-350 "Витязь"

Как сообщили в Минобороны РФ, первый зенитный ракетный комплекс С-350 прибудет в пункт постоянной дислокации в Ленинградской области в ближайшее время

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Воздушно-космические силы РФ провели первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 "Витязь" на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны.

"Специалисты зенитных ракетных войск провели на полигоне в Астраханской области начальные стрельбы комплекса", - сказали в Минобороны, не уточнив сроки проведения испытаний.

Кроме того, боевые расчеты отработали обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей, которые имитировали истребители МиГ-29СМТ.

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 прибудет в пункт постоянной дислокации в Ленинградской области в ближайшее время, сообщили в министерстве.

В 2020 году в ВКС также должны быть поставлены четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и шесть дивизионных комплектов комплекса "Панцирь-С".

Система С-350 "Витязь" разработана концерном "Алмаз-Антей" в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новая техника ВС РФ
Какую технику получит армия России в 2020 году
В Вооруженных силах РФ появятся новейшие истребители, завершится разработка новых лазерных комплексов, усилится ядерный щит страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС