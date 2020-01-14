ВКС выполнили в Астраханской области первые стрельбы из ЗРК С-350 "Витязь"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Воздушно-космические силы РФ провели первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 "Витязь" на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны.

"Специалисты зенитных ракетных войск провели на полигоне в Астраханской области начальные стрельбы комплекса", - сказали в Минобороны, не уточнив сроки проведения испытаний.

Кроме того, боевые расчеты отработали обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей, которые имитировали истребители МиГ-29СМТ.

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 прибудет в пункт постоянной дислокации в Ленинградской области в ближайшее время, сообщили в министерстве.

В 2020 году в ВКС также должны быть поставлены четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и шесть дивизионных комплектов комплекса "Панцирь-С".

Система С-350 "Витязь" разработана концерном "Алмаз-Антей" в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.