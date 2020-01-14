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Около тысячи офицеров съехались в Северную Осетию на учебно-методические сборы

Сборы пройдут на полигонах Тарский и Шалхи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Учебно-методические командирские сборы с участием около тысячи офицеров начались в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"С командирами взводов и рот мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии начались первые в зимнем периоде обучения учебно-методические командирские сборы. <…> Всего в командирских сборах принимают участие около 1 тыс. офицеров, задействовано более 200 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сборы пройдут в два этапа и продлятся неделю на полигонах Тарский и Шалхи. На первом этапе офицерам расскажут, как организовать учебный процесс при апробации новых методов ведения двустороннего боя с учетом боевого опыта, полученного в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах. В ходе второго этапа офицерам на практике продемонстрируют действия усиленной мотострелковой роты в обороне и наступлении с применением новейших наземных и воздушных средств огневого поражения, а также беспилотной авиации.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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