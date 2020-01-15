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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия смогла впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружния. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить, наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", - сказал он.

По словам президента, Россия на данный момент является лидером в сфере развития современного вооружения. "Впервые, хочу подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", - сказал Путин.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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