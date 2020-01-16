За боевой машиной — на лыжах. В Юрге военных учат быстрее передвигаться по сугробам

Отдельные тренировки предусмотрены для стрельбы — тоже на лыжах — из положения стоя, лежа и с колена

Военные встают на лыжи, захватывают подготовленные экипажем боевой машины пехоты тросы и встают в колею, которую оставляет машина. За одной БМП обычно едут четыре человека, держась за трос по двое. Это учения по лыжной подготовке военнослужащих мотострелкового подразделения в составе 41-й общевойсковой армии.

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Такой способ предназначен для ускоренного продвижения по глубокому снегу и позволяет быстрее двигаться как личному составу, так и грузам. "Это позволяет после наступательного рывка или контратаки не терять время на спешивание, а сразу быть готовыми к бою, без лишних промедлений занимая позиции и выполняя боевую задачу", — рассказывает командир мотострелкового подразделения Центрального военного округа майор Александр Жданов. Для стрельбы прямо на лыжах — из положения стоя, лежа, с колена — для военнослужащих предусмотрены отдельные тренировочные программы.

Особая подготовка Благодаря четким движениям мотострелков со стороны кажется, что такой способ передвижения прост. Тем не менее, чтобы овладеть техникой, нужно долго тренироваться. Обычно военнослужащие выполняют такое упражнение в разгрузочных жилетах, с оружием, а это немалый дополнительный вес — около 30 кг. Сложность представляет и пересеченная местность. Ее неровности особенно трудно заметить, находясь прямо позади движущейся БМП, поэтому солдат должен всегда контролировать положение тела. "Главное — держать равновесие, ноги согнуть и ожидать, может, где-то бугорок или ямка, может кинуть влево или вправо. Тогда успеваешь поймать баланс, иначе можно упасть", — говорит заместитель командира подразделения старший сержант Павел Влас. Многое зависит и от экипажа самой БМП. Слишком резкие повороты и быстрые остановки добавляют сложности для следующих за ней солдат. Кроме того, важно держать приемлемую для них скорость.