Центр по примирению опроверг данные, что США мешали российскому патрулированию в Сирии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг информацию, что подразделения вооруженных сил США препятствовали российскому патрулированию в провинции Хасеке. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель Центра генерал-майор Юрий Боренков.

"Публикации отдельных зарубежных интернет-ресурсов о якобы имевшем место воспрепятствовании российскому патрулированию в провинции Хасеке со стороны подразделений вооруженных сил США не соответствуют действительности", - сказал он.

Генерал-майор добавил, что постоянный канал связи между командованием российской группировки в Сирии и операционным центром ВС США на Ближнем Востоке продолжает функционировать.

По информации Центра, российская военная полиция продолжает патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. "Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - добавил Боренков.