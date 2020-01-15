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Более тысячи мотострелков провели стрельбы на горном полигоне в Чечне

В боевой подготовке задействовали около ста единиц вооружения и военной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 января. /ТАСС/. Более тысячи военнослужащих Южного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне на высоте свыше тысячи метров над уровнем моря в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Подразделения 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы в составе взводов на горном полигоне в Чечне. В ходе боевых стрельб военнослужащие ЮВО на высоте более 1 тысячи м над уровнем моря отработали навыки ведения общевойскового боя в составе взводов", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в боевой подготовке были задействованы более тысячи военнослужащих и около ста единиц вооружения и военной техники.

В ходе занятий военные освоили тактику действий взводов в обороне, наступлении и на марше, при ведении инженерной разведки местности. В результате учений мотострелки уничтожили более 600 мишеней, имитирующих бронетехнику и живую силу условного противника, из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, добавили в пресс-службе.

Следующим этапом обучения станут ротные тактические учения.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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