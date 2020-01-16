Минобороны России: США продолжают наращивать воинский контингент на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. США вместо вывода своих подразделений продолжают наращивать воинский контингент на Ближнем Востоке, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, распространенном в четверг Минобороны РФ.

"Вместо анонсированного вывода американских подразделений, который, несомненно, способствовал бы снижению напряженности в регионе, США продолжают нагнетать обстановку, наращивая свой воинский контингент в странах Ближнего Востока. Решительно осуждаем продолжающиеся вооруженные атаки США, нарушающие международное право, подрывающие суверенитет государств и угрожающие стабильности и безопасности в регионе в целом", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что США также поспособствовали обострению обстановки во всем Ближневосточном регионе вследствие убийства иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака. В заявлении отмечается, что США любыми способами пытаются поддерживать очаги напряженности в Сирии, чтобы обосновать легитимность своего присутствия на территории арабской республики, необходимого "для сохранения возможности как можно дольше безнаказанно разграблять полезные ископаемые страны".

"Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Ближневосточном регионе, строго соблюдать суверенитет государств и принципы Организации Объединенных Наций на применение силы", - подчеркивается в заявлении.