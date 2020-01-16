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Контрразведчик Иван Устинов умер на 101-м году жизни

Генерал-лейтенант служил в Особом отделе НКВД "Смерш" и был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Генерал-лейтенант Иван Устинов, служивший во время Великой Отечественной войны в Особом отделе НКВД-ГУКР "Смерш" НКО СССР, скончался в возрасте 100 лет, сообщается в четверг на сайте телеканала "Звезда".

"Бывший начальник 3-го Управления КГБ, легенда военной контрразведки Иван Устинов ушел из жизни на 101-м году жизни", - говорится в сообщении.

Устинов был награжден двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом Почета, а также различными иностранными орденами и медалями.

Иван Устинов родился 1 января 1920 года, в 1941 года поступил на службу в органы госбезопасности. Во время Великой Отечественной войны служил в Особом отделе НКВД-ГУКР "Смерш" НКО СССР на Западном, 1-м, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.

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