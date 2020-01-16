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Формирование правительства России
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Мишустин назвал приоритетом дальнейшее развитие оборонного комплекса

По словам кандидата на пост премьер-министра, в условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно оздоровить, нормализовать финансовое положение оборонных организаций
Кандидат на пост премьер-министра России, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Кандидат на пост премьер-министра России, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Одним из приоритетов работы правительства станет дальнейшее развитие оборонного комплекса, заявил кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы.

"Деньги, средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать прежде всего в российской экономике, идти на развитие, в первую очередь, отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей промышленности", - сказал он.

"Предприятия, уже выпускающие такую продукцию, успешно действуют в российском оборонно-промышленном комплексе. Его дальнейшее развитие, без сомнения, наш приоритет", - добавил Мишустин.

По его словам, в условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно оздоровить, нормализовать финансовое положение оборонных организаций, активно проводить диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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