Мишустин назвал приоритетом дальнейшее развитие оборонного комплекса

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Одним из приоритетов работы правительства станет дальнейшее развитие оборонного комплекса, заявил кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы.

"Деньги, средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать прежде всего в российской экономике, идти на развитие, в первую очередь, отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей промышленности", - сказал он.

"Предприятия, уже выпускающие такую продукцию, успешно действуют в российском оборонно-промышленном комплексе. Его дальнейшее развитие, без сомнения, наш приоритет", - добавил Мишустин.

По его словам, в условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно оздоровить, нормализовать финансовое положение оборонных организаций, активно проводить диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции.