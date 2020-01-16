В Минобороны опровергли сообщения СМИ об ударах авиации РФ по гражданским объектам Идлиба

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сообщения ряда СМИ об ударах российской авиации по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации в Сирии не соответствуют действительности. Об этом сообщил руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.

"Сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности. С начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют", - сказал он журналистам.

9 января в идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня.