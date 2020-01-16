Минобороны РФ рассекретило уникальные документы об освобождении Варшавы от фашистов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало уникальные рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией.

Архивные документы свидетельствуют о варварстве фашистов в концлагерях, героизме Красной армии, потери которой при освобождении Польши составили 600 тыс. человек, а также о том, как тепло встречали поляки своих освободителей. Также они рассказывают о том, какую экономическую помощь оказал Советский Союз в восстановлении Польши.

Варшавское восстание

Открывается раздел подборкой документов военных лет о Варшавском восстании в августе - октябре 1944 года. Показания участников тех исторических событий свидетельствуют, что восстание было не только слабо подготовлено, но и проводилось с политическими целями, не учитывающими ожидания и надежды большей части польского населения. Организовавшие его представители Армии Крайовой не учитывали положение на советско-германском фронте и ограниченные возможности подошедших к городу с боями частей Красной Армии.

Архивные документы того периода свидетельствуют, что, несмотря на ограниченные ресурсы, измотанность войск тяжелыми боями, командование Красной армии предпринимало все возможные попытки поддержать Варшавское восстание поставками вооружения, продовольствия, горючего, разведданными и артиллерийскими ударами.

После провала Варшавского восстания стали известны и другие факты, свидетельствующие о возможно намеренных ошибках и просчетах, допущенных его организаторами.

Из протокола опроса разведчика штаба фронта с позывным "Олег", отправленного к восставшим для поддержания связи с Красной армией, ясно, что руководство восставших намеренно не проводило наступательные действия, в городе не были взяты под контроль стратегические объекты, не возводились фортификационные сооружения, руководство Армии Крайовой не стремилось объединить национальные отряды польских партизанских организаций и зачастую мешало их боевым операциям, взаимодействие с советским командованием нередко саботировалось. Кроме того, документы свидетельствуют, что подразделения Армии Крайовой уничтожили оставшихся в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников.

Освобождение Варшавы

Варшава была освобождена войсками Красной Армии 17 января 1945 года. О том, какими масштабными и кровопролитными были бои за город, свидетельствует одно только перечисление отличившихся соединений и частей: список их растянулся на целую страницу приказа верховного главнокомандующего от 17 января 1945 года №223 об освобождении Варшавы, присвоении отличившимся частям наименования "Варшавских" и о проведении салюта в Москве в честь победителей 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. В приказе также подчеркивается роль 1-й Польской армии, принимавшей участие в освобождении города.

О мощной обороне, которую взломали войска Красной армии при освобождении Варшавы, свидетельствуют кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта (БФ) "Об артобеспечении прорыва обороны противника войсками 1-го БФ с плацдармов южнее города Варшавы". В альбоме собраны уникальные фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки.

О самоотверженности, героизме и отваге воинов Красной Армии говорят опубликованные наградные листы с описанием подвигов красноармейцев.

В Минобороны обратили внимание, что в представленных архивных документах особое место занимают свидетельства варварства, чудовищных зверств и разрушений, совершенных немецкими оккупантами в городе и его окрестностях. Отступая из польской столицы, они уничтожали все на своем пути. "Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного неповрежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков", - говорится в политдонесении в Главное политическое управление Красной армии.

Страшные строки донесения описывают место захоронения поляков прямо на улицах города. "На улице Окопов есть могильные холмы, по словам жителей, тут захоронено до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков", - говорится в нем.

Вместе с тем архивные документы говорят об искренней теплоте и неподдельной радости, с которыми встречали Красную армию поляки на освобождаемых территориях. В донесении начальнику Главного политического управления Красной армии написано о радушии при встрече освободителей жителями Варшавы и остальной Польши. Отмечается, что "Красную армию и Войско Польское люди встречают восторженно, часами стоят на улицах и площадях, горячо приветствуют проходящие войска". "Стоит только обратиться к кому-либо из жителей, как вокруг него образуются толпы народа", - говорится в документе.

Помощь в восстановлении Польши

Опубликованные документы свидетельствуют, что Советским Союзом была оказана огромная поддержка для восстановления экономики поруганной Польши.

В частности, согласно справке об оказанной помощи населению Польской Республики, "помощь польскому населению оказывалась воинскими частями, комендатурами, складами, управлениями и отделами штаба 1-го БФ ... путем безвозмездной передачи представителям местных польских властей продовольствия, имущества, скота, неубранных посевов, а также восстановлением разрушенных немецкими оккупантами народно-хозяйственных объектов и сооружений".

Также измученным и больным людям оказывалась медицинская помощь. Из той же справки следует, что, например, жителям предместья Варшавы - Праги - был передан железнодорожный вагон ценнейших медикаментов, около трех тысяч жителей было госпитализировано в армейских госпиталях фронта.

Документы рассказывают, насколько масштабные работы были проведены красноармейцами для восстановления разрушенной транспортной и сельскохозяйственной инфраструктуры страны.

Зверски убитые

В одном из разделов размещены рассекреченные документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков на польской территории.

Особого внимания заслуживают показания немецкого военнопленного ефрейтора Карла Веймана, очевидца немецких погромов в Варшавском гетто. Военнопленный дал показания о кровавых погромах, унижениях, голоде и количестве убитых. "Снабжение продовольствием было настолько ничтожным, что тысячи евреев очень скоро начали умирать с голоду. Но этого казалось недостаточным, поэтому каждые восемь недель они устраивали облавы, вывозили евреев в товарных вагонах в лес, там заставляли раздеться догола и расстреливали тысячами человек", - рассказал он.

Также из показаний Веймана следует, что евреи дали отпор эсесовской машине убийств. "Когда эсесовцы попытались проникнуть в ворота гетто, по ним открылся пулеметный и ружейный огонь... Развернулись настоящие уличные бои. Я видел, как люди выбрасывались из окон горящих домов... Эта резня далась немцам нелегко, евреи сражались героически", - приводятся его слова в документе. Число убитых евреев оценивается в 30 тысяч человек.

На территории оккупированной Польши нацистами были созданы несколько концлагерей для массового уничтожения людей. После командировки в лагерь смерти Треблинка, который был создан в июле 1942 года между Варшавой и Белостоком, корреспондент армейской газеты "За Родину" докладывал начальнику политотдела 70-й армии, что наряду с евреями, цыганами, поляками и другими в "душегубке" умертвили не менее 500 англичан и американцев.

Армия Крайова

Как рассказали в военном ведомстве, историческую ценность представляют впервые опубликованные документы о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах.

По донесениям органов политуправления фронтов, участвовавших в боях за Польшу, руководство этих отрядов в занятых советскими войсками районах еще до начала боев за Варшаву начало организацию подпольной работы с целью дезорганизации местных органов управления и подготовки к силовому захвату власти. А уже в мае 1945 года ячейки Армии Крайовой развернули террор против военнослужащих Красной армии и местного населения. В документах зафиксированы факты их нападений на красноармейцев.