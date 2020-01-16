Инженерные войска ЗВО передадут в музей артиллерии технику перед 75-й годовщиной Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Военные инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пополнят экспозицию Музея артиллерии, связи и инженерных войск более чем на 30 единиц техники. Об этом сообщил начальник управления инженерных войск ЗВО генерал-майор Бахтияр Набиев.

"В связи с 75-й годовщиной великой Победы хотим нарастить количество техники в Музее артиллерии, связи и инженерных войск. Увеличим количество техники, покрасим и выставим туда. Там будут установки разминирования, будут мостоукладчики, траншейные машины, электростанции - всего 32 единицы техники", - сказал он.

Он добавил, что в настоящее время в музее находится всего восемь образцов крупной инженерной техники. Техника для музея будет списана из войск ЗВО и заменена там современными образцами.

"Эта техника с вооружения снята. Конечно, ее можно сдать в металлолом, но поколения должны помнить о том, кто и на чем воевал", - отметил генерал.

Генерал-майор отметил, что инженерные войска ЗВО получат новую специальную технику в этом году и доведут долю оснащения войск самыми современными ее типами до уровня более чем в 70%.

"В 2019 году у нас доля современного вооружения увеличилась до 66%. На этот год мы планируем выйти до 70%", - сказал генерал. Он отметил, что у войск ЗВО есть предпосылки к выполнению задачи.

Набиев добавил, что в 2019 году инженерные войска ЗВО получили самые современные образцы техники, в том числе 10 комплектов для развертывания временных дорог, бронированную машину разминирования БМР-3МА, понтонный парк для наведения временных переправ через водные преграды, три буксирно-моторных катера, три комплекта инженерных электростанций, передвижную буксирную установку, фронтальные погрузчики и другие виды техники.

В текущем году в войска поступят бурильно-крановая машина, еще одна бронированная машина разминирования, десять кранов-манипуляторов, а также мобильный комплекс для очистки воды в полевых условиях.

Генерал-майор также отметил, что инженерные войска ЗВО являются "полигоном" для испытания новых образцов техники, которая еще не запущена в серийное производство. "Сейчас идет модификация инженерных машин разграждения - в Нахабино (Московская область) наши войска там проводят занятия, там же находится НИИ инженерных войск и если какой-то недостаток обнаружен - мы сразу даем понять, что с техникой не так", - сказал генерал.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории Петропавловской крепости специальный цейгхауз [склад] для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.