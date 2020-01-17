Производство спортивного пистолета на базе "Удава" начнется в 2021 году

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в Ростех) в 2021 году запустит в серийное производство спортивный пистолет "Аспид", разработанный на базе армейского "Удава". Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Ростех начнет производство спортивного пистолета на базе "Удава" в 2021 году. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) госкорпорации "Ростех" совместно с Федерацией практической стрельбы России утвердил тактико-техническое задание на разработку 9х19-миллиметрового спортивного пистолета, шифр "Аспид", - сообщили в госкорпорации.

Разработка спортивного пистолета "Аспид" в калибре 9х19 мм началась в октябре 2019 года на базе армейского пистолетного комплекса "Удав" калибра 9х21 мм после того, как в сентябре 2019 года "Удав" успешно завершил опытно-войсковую эксплуатацию.

"На данный момент завершается этап разработки технического проекта, и уже сейчас можно сказать, что "Аспид" станет одним из лучших в классе спортивного оружия калибра 9х19 мм. Растущий спрос открывает для нового пистолета большие перспективы внутри страны, а его тактико-технические характеристики позволят успешно конкурировать с аналогами на зарубежных рынках гражданской стрелковой продукции", - приводят в Ростехе слова исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

"Аспид" разрабатывается в трех вариантах для разных дисциплин практической стрельбы: серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный, стандартный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный - на 18 патронов. Кроме того, облегченный "Аспид" получит крепления для коллиматорного прицела. Серийный "Аспид" кроме того будет оснащен планкой Пикатинни для прицелов и дополнительного оборудования, а также магазином на 18 патронов.

Все модификации получат специальные накладки на рукоятку пистолета, которые позволят подогнать оружие под индивидуальную хватку стрелка. Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет составлять от 800 до 1100 граммов. В Ростехе отметили, что ресурс "Аспида" составит 25 тыс. выстрелов.