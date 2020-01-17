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На Северном Кавказе командиры ЮВО ознакомились с новыми методами ведения боевых действий

В сборах приняли участие более 500 командиров подразделений, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Более 500 военнослужащий 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в учебно-методических сборах по подготовке командиров на Северном Кавказе. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"В сборах приняли участие более 500 командиров подразделений, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники. Офицеры всесторонне изучали вопросы организации боевой подготовки с учетом новых форм и методов боевого применения подразделений в условиях ведения боевых действий на незнакомой местности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время сборов военнослужащим впервые продемонстрировали новые методы борьбы с низколетящими беспилотными летательными аппаратами. На полигонах были оборудованы специальные движущиеся мишени, имитирующие полет беспилотников. Военным нужно было определить цель, классифицировать ее и поразить из стрелкового оружия.

Также были проведены стрельбы из пистолетов ПМ и автоматов АК-74. Прошли занятия по вождению боевых машин, выполнению стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-72Б3, самоходных гаубиц "Мста-С" и "Акация".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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