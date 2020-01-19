"Мы не позволили Гитлеру уничтожить Краков". Разведчик Ботян — о спасении польского города

75 лет назад Красная армия освободила один из красивейших городов Европы. Немецко-фашистское командование собиралось уничтожить Краков, взорвав и затопив его вместе с жителями. Но благодаря успешно проведенной советскими партизанами операции этим планам не суждено было сбыться

"Майор Вихрь", партизан Алеша, Лексейка. К званию Героя Советского Союза его представляли трижды: в 1945, 1965 и 1974 годах, но по различным причинам представление реализовано не было. Высшую государственную награду ему вручили лишь в мае 2007 года. "Красивейший город Европы, древний Краков, был сохранен для Польши и для всей мировой культуры во многом благодаря вашему личному мужеству", — сказал тогда президент РФ Владимир Путин, вручая Золотую Звезду Героя России легендарному советскому разведчику. Накануне юбилея краковских событий 102-летний ветеран Службы внешней разведки России полковник в отставке Алексей Николаевич Ботян поделился с ТАСС воспоминаниями о той военной операции, в ходе которой в январе 1945 года группа партизан под его командованием смогла уберечь от уничтожения древнюю польскую столицу.

Описание Президент России Владимир Путин и Алексей Ботян, 22 мая 2007 года © Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ

Сейчас о вкладе в спасение Кракова поляки умалчивают, хотя доподлинно известно, что город уцелел в том числе благодаря ему, Ботяну. В то время в районе польского города действовало несколько разведгрупп, но у всех задача была одна — дать возможность молниеносному продвижению войск Красной армии к Кракову.

' ТАСС'

Об этих событиях в 1967-м советский литератор Юлиан Семенов написал роман "Майор Вихрь", в том же году экранизированный режиссером Евгением Ташковым. В числе прототипов для собирательного образа майора Красной армии Андрея Бурлакова (Вихря) были Алексей Ботян, будущий Герой Украины Евгений Березняк, а также разведчик и писатель Овидий Горчаков. Но это был художественный фильм, в реальности операция была другой. Партизан Алеша Вторая мировая война для Алексея Николаевича началась с самого первого ее дня — 1 сентября 1939 года. После окончания школы он был призван в польскую армию, в составе которой участвовал в боях с немцами. В 1941-м окончил разведывательную школу, в составе ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения) участвовал в обороне Москвы. Принимал участие в "рельсовой войне", уничтожении коммуникаций и линий связи противника. В составе крупного партизанского отряда прошел с боями по Украине, Белоруссии, Польше и Чехословакии.

Описание Алексей Ботян, октябрь 1941 года; Алексей Ботян перед войной © Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ

​​​​Под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву немецкого комиссариата в городе Овруч Житомирской области в тот момент, когда там собрались представители инспекции и матерые спецы по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии (было уничтожено 80 гитлеровских офицеров). "Мне просто повезло, — признается он в начале интервью. — Участвовал я во всех событиях, которые были. Я был шустрым, интересовался всем. Поэтому всегда был на особо острых участках. Но везло… Ранен был в годы войны: пуля меня царапнула у виска. Но это счастье (улыбается)".

Я во всех боевых операциях, проводимых нашим отрядом, участвовал всегда, и поэтому я очень большим авторитетом пользовался среди своих партизан. Как только операция — я участвую, только и слышал от командира Виктора Карасева: "Лексейка, за мной!" Алексей Николаевич Ботян Герой России

Описание Алексей Ботян, 2019 год © Станислав Красильников/ТАСС

В мае 1944 года по заданию центра во главе группы опытных партизан Ботян проникает на территорию Польши с целью разведать расположение частей противника в районе Кракова.

"Подошли недалеко к городу, а там была Армия Крайова (подпольная польская военная организация, боролась против немецкой оккупации — прим. ТАСС). И они были против. И я хотел сам своим отрядом подойти помочь освободить город. Они были очень против того, чтобы советский партизан появился там, — вспоминает Ботян. — И они сообщили даже немцам… договорились с ними (я потом узнал). Организовали свою группу, и со мной эта группа должна была пойти на одно задание. Об этом они сообщили немцам. Хорошо, что парень (офицер царской армии), который был со мной, мне это рассказал. И мы не попали в засаду. Поэтому видите — не все поляки были довольны появлением советских партизан там". Но тем не менее Ботян сумел наладить контакт и с Армией Крайовой, и с Армией Людовой (военная организация Польской рабочей партии, которая действовала в 1944–1945 годах на оккупированных Германией польских территориях — прим. ТАСС). Совместно с подразделениями польской Армии Людовой его группа (партизана Алеши — так командира отряда прозвали поляки) осуществила операцию по захвату города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены подпольщики, захвачено значительное количество оружия и снаряжения. В этом небольшом польском городе на пути к Кракову до сих пор стоит обелиск, на котором выбито имя лейтенанта Алеши.

Я пользовался среди поляков довольно хорошей репутацией. А потом знание польского и немецкого языков мне очень хорошо помогло. Поэтому, когда я там был, я сразу находил людей, особенно среди ксендзов — польских священников. И должен сказать, что среди них ни одного предателя я не встречал. Я сам православный, но знал все их католические обряды. И все это очень помогало Алексей Николаевич Ботян Герой России

Разведчик признается — ему везло: "Попадались очень замечательные люди, которые помогали во всем". "В том числе были такие моменты, когда среди моих партизан были раненые, оставались там. И ни одного из моей группы немцам они не выдали. Все священники польские помогали мне очень хорошо", — говорит он. Операция по освобождению Кракова зимой 1945-го в биографии партизана Алеши занимает особое место. Спасение Кракова "Нас всех собрал командир Карасев и говорит: "Пришла команда центра направить Лексейку (Ботяна тогда так называли — прим. ТАСС) в город Краков. Желающие есть пойти с ним?" Все ринулись вперед. Я тогда сразу понял, что среди партизан я пользуюсь очень хорошим авторитетом и доверием", — рассказывает разведчик.

Описание Краков, освобожденный частями Красной армии, 1945 год © Макс Альперт, Рафаил Мазелев/ТАСС

Группе из 28 человек удалось обосноваться в районе Кракова и развернуть широкую разведывательную и диверсионную деятельность. В конце 1944 года ее бойцами был захвачен инженер-картограф, давший ценные сведения. "У меня очень хорошие связи были с польским подпольем. Были надежные помощники, через которых узнавал разную информацию. Гитлер дал команду уничтожить город Краков. Восточнее от города был Ягеллонский замок (город Новы-Сонч, Краковское воеводство), из которого немцы снабжали фронт боеприпасами, сосредоточили огромное количество взрывчатки. И должны были при отступлении взрывать Краков. Это я узнал через связного. Мы решили воспрепятствовать этому", — вспоминает Ботян. Выяснилось, что это склад со взрывчаткой предназначался для минирования культурных памятников Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец.

Описание Первые советские пехотинцы на улицах Кракова, 1945 год © Марк Редькин/ТАСС

Ну повезло мне, что нашел человека. Сам же туда не пойдешь. Нашли мы человека (польский офицер), который смог войти туда спокойно. Доверили ему. Дали ему взрывчатку. А немцы как раз там готовили большое наступление. И приехали как раз перевооружаться. И те склады мы заминировали. Он отнес ее, заложил, а я за ним ходил Алексей Николаевич Ботян Герой России

"Произошел сильный взрыв (около сотни тонн тротила). И не только замок взлетел вверх, но и все рядом здания были уничтожены, — вспоминает о тех событиях разведчик. — Немцы обезоружены остались. И уходили после этого не только дорогами, а лесами бежали… И мы их там ловили. Тем самым мы не дали возможность Гитлеру уничтожить Краков". После такого немцы не смогли быстро восстановить запасы взрывчатки, и плотина в городе Новы-Сонч, которую собирались подорвать, осталась цела. Краков избежал участи быть стертым с лица земли.

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Взрыв произошел 18 января, а уже 19-го советские войска вошли в Краков. "Так что наступление Красной армии было очень эффективным. Гитлер был в бешенстве. Я только помню, что как только немцы узнали о моем действии, Гитлер дал команду меня уничтожить. Давали большие деньги — найти и уничтожить. Это был такой момент, да", — признается Ботян. Сегодня власти Польши пытаются переписать собственную историю, называя оккупантами солдат Красной армии, которые 75 лет назад освободили от фашистских захватчиков такие известные старинные польские города, как Варшава, Краков, Лодзь, Познань и многие другие. Разведчик Алексей Ботян так говорит о попытках некоторых политиков Польши пересмотреть историю войны: "За две недели Польши не стало, когда наступили немцы в 1939 году. У них же кроме конной армии ничего не было... Если бы не Советская армия в 1945-м, которая победила немцев, то Польши вообще бы не было. Я так понимаю. Спасибо надо сказать нашему руководству, что так молниеносно освободили Польшу. Поляки сами хотели освободить страну. Подняли восстание в Варшаве в 1944 году, но не вышло у них". Опубликованные Минобороны России архивные документы свидетельствуют, что потери при освобождении всей Польши составили 600 тыс. человек, также говорится о том, как тепло встречали поляки своих освободителей. Вспоминает об этом и разведчик Ботян. "Очень все ждали этого. С энтузиазмом население встречало советские войска. Понимаете, потому что все-таки партизанить — это одно, а Красная армия — это другое. Народ очень был взволнован, доволен, что война скоро закончится", — говорит Алексей Николаевич.

Описание Жители Кракова приветствуют советских воинов-освободителей, 1945 год © ТАСС

Однако в Армии Крайовой не были довольны, потому что именно они хотели освободить Польшу до прихода Красной армии. Но это не все были, мало было таких поляков, кто думал, что без советской помощи смогут освободить Польшу от немцев. А мы освободили... Приход Советской армии все изменил Алексей Николаевич Ботян Герой России

"Я был связан с нашей контрразведкой. Знаю, что арестовывали некоторых в Армии Крайовы, которые недовольны были приходом Красной армии. Такие моменты были. Война есть война", — добавляет он. "И не думал, что получу Звезду Героя" По окончании Великой Отечественной войны Алексей Ботян еще долгие годы успешно работал в разведке, неоднократно привлекался для выполнения ответственных и сложных заданий за рубежом (Чехословакия, Германия). В 1980-х консультировал сотрудников группы специального назначения внешней разведки КГБ СССР "Вымпел". В звании полковника вышел в отставку.

За достигнутые результаты неоднократно награждался боевыми и иными государственными наградами. Отмечен двумя орденами Красного Знамени, орденами Трудового Красного Знамени и Отечественной войны I степени, многими медалями, а также нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности". Почетный гражданин польского города Илжа. "Меня даже представляли к ордену Ленина, но я отказался. Говорю кадровикам: я не партийный работник, а боевой. А боевая награда — это орден Красного Знамени", — рассказывает разведчик. Про Звезду Героя, свою главную награду, Ботян скромничает: "Сам не знаю, кто-то представил (улыбается). Я сам не напрашивался (смеется). Дали — и дали, хорошо. Об этом и не думал, что получу Звезду Героя". Звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" разведчику было присвоено "за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Кракова в годы Великой Отечественной войны, и за предотвращение его уничтожения немецко-фашистскими захватчиками".

Описание Алексей Ботян в Кракове, 2008 год © Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ

"Что сегодня можно сказать молодежи? Чтобы всегда помнили: Родина у нас одна и ее защищать надо любыми средствами, а если необходимо, то ценой собственной жизни. Надо быть защитником Родины! Но никто, особенно в сегодняшнее время, на нас не посмеет напасть и угрожать. Мы настолько сегодня сильны и вооружены. И патриоты найдутся у нас и среди молодых ребят. Мы (ветераны) являемся для них примером. Так будет и в дальнейшем. Я полагаю, что никакой опасности у нас нет и быть не может. И бояться нам нечего", — в завершении нашей беседы говорит легендарный разведчик Ботян. Спасение польского Кракова Алексей Николаевич до сих пор считает самым важным делом в своей жизни.

Описание Современный Краков © Nahlik/Shutterstock/FOTODOM