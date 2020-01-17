Землю с могил советских воинов в шести странах Европы передали для главного храма ВС РФ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Торжественная передача России на хранение кисетов с землей с мест захоронений советских воинов в Австрии, Италии, Молдавии, Нидерландах, Румынии и Хорватии прошла в пятницу в Центральном музее Вооруженных сил России. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Всего на территории этих стран расположено более 535 захоронений, в которых покоятся свыше 172 тыс. советских воинов", - говорится в сообщении.

В церемонии принял участие заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, поблагодаривший всех причастных к этому событию: сотрудников российских посольств, партнеров из разных стран, которые не только ухаживают и заботятся о захоронениях советских воинов, но и приняли непосредственное участие в акции по сбору земли, которая займет свое место в мемориальном комплексе "Дорога памяти".

"Наша самая главная, самая важная задача - всегда помнить события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, потому что именно они стали величайшим примером беззаветной отваги, мужества, героизма всех воинов и жителей нашей страны. Их подвиг является тем ратным ориентиром, на который равняется нынешнее поколение защитников Отечества", - подчеркнул он.

Генерал также сообщил об открытии в пятницу в Центральном музее Вооруженных сил РФ пункта сбора фотографий участников Великой Отечественной войны, которые будут храниться в комплексе "Дорога памяти". "Убежден, что каждый гражданин нашей страны, граждане других государств должны сделать так, чтобы память об их предках, которые ценой своей жизни и здоровья принесли нам Победу, обязательно нашла свое место в "Дороге памяти". Это пункт постоянной дислокации "Бессмертного полка", - сказал Картаполов.

Акция "Горсть памяти"

Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть памяти" началась 22 июня 2019 года. Минобороны России уже получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции, Финляндии, Японии и других стран. "Всего планируется привезти землю из более чем 40 стран - самых далеких уголков мира. В настоящее время более чем в 30 странах уже прошли торжественные церемонии по изъятию земли. Кроме того, землю собрали более чем с 15 тысяч мест захоронений на территории России", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ "Дорога памяти" будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Центральное место займет мультимедийная галерея "Дорога памяти". В составе ее экспозиции будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках войны. "Проект "Дорога памяти" объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов", - добавили в военном ведомстве.

В специальном проекте может принять участие каждый желающий. Для этого на сайте Минобороны России запущен информационный раздел "Дорога памяти", в котором можно загрузить фотографии и данные о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Все они войдут в мультимедийную галерею "Дорога памяти".

Ранее зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин сообщил, что материалы о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны в фонд "Воскресение" передали уже около 15 миллионов жителей России.

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