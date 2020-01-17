{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Землю с могил советских воинов в шести странах Европы передали для главного храма ВС РФ

Как сообщили в Минобороны РФ, всего на территории этих стран расположено более 535 захоронений, в которых покоятся свыше 172 тыс. советских воинов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Торжественная передача России на хранение кисетов с землей с мест захоронений советских воинов в Австрии, Италии, Молдавии, Нидерландах, Румынии и Хорватии прошла в пятницу в Центральном музее Вооруженных сил России. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Всего на территории этих стран расположено более 535 захоронений, в которых покоятся свыше 172 тыс. советских воинов", - говорится в сообщении.

В церемонии принял участие заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, поблагодаривший всех причастных к этому событию: сотрудников российских посольств, партнеров из разных стран, которые не только ухаживают и заботятся о захоронениях советских воинов, но и приняли непосредственное участие в акции по сбору земли, которая займет свое место в мемориальном комплексе "Дорога памяти".

"Наша самая главная, самая важная задача - всегда помнить события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, потому что именно они стали величайшим примером беззаветной отваги, мужества, героизма всех воинов и жителей нашей страны. Их подвиг является тем ратным ориентиром, на который равняется нынешнее поколение защитников Отечества", - подчеркнул он.

Генерал также сообщил об открытии в пятницу в Центральном музее Вооруженных сил РФ пункта сбора фотографий участников Великой Отечественной войны, которые будут храниться в комплексе "Дорога памяти". "Убежден, что каждый гражданин нашей страны, граждане других государств должны сделать так, чтобы память об их предках, которые ценой своей жизни и здоровья принесли нам Победу, обязательно нашла свое место в "Дороге памяти". Это пункт постоянной дислокации "Бессмертного полка", - сказал Картаполов.

Акция "Горсть памяти"

Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть памяти" началась 22 июня 2019 года. Минобороны России уже получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции, Финляндии, Японии и других стран. "Всего планируется привезти землю из более чем 40 стран - самых далеких уголков мира. В настоящее время более чем в 30 странах уже прошли торжественные церемонии по изъятию земли. Кроме того, землю собрали более чем с 15 тысяч мест захоронений на территории России", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ "Дорога памяти" будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Центральное место займет мультимедийная галерея "Дорога памяти". В составе ее экспозиции будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках войны. "Проект "Дорога памяти" объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов", - добавили в военном ведомстве.

В специальном проекте может принять участие каждый желающий. Для этого на сайте Минобороны России запущен информационный раздел "Дорога памяти", в котором можно загрузить фотографии и данные о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Все они войдут в мультимедийную галерею "Дорога памяти".

Ранее зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин сообщил, что материалы о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны в фонд "Воскресение" передали уже около 15 миллионов жителей России.

В новость были внесены изменения (21:03 мск) - добавлены подробности.

Теги
АвстрияАзербайджанЯпонияШвецияТаджикистанИспанияФинляндияИталияЛитваНидерландыНорвегияРумынияСловенияРоссияКитайХорватияМолдавияСербияПольша
Реклама на ТАСС
Шойгу высоко оценил роль прессы в жизни общества
И.о. министра обороны РФ направил приветствие участникам торжественной церемонии награждения журналистов в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС