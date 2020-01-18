В Ростовской области завершено формирование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Дислоцированная в Ростовской области 150-я мотострелковая дивизия Южного военного округа (ЮВО) полностью сформирована, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников на торжественной церемонии.

"Данная воинская часть является правопреемником 121-го пластунского стрелкового Краснознаменного полка, входившего в состав 1-го Украинского фронта, который участвовал в освобождении городов Польши, Германии и Чехословакии", - сказал Дворников.

В ходе церемонии был открыт военный городок первого дислоцированного в Ростове-на-Дону воинского формирования - мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО. Дворников торжественно вручил командиру полка боевое знамя нового образца, а также символический ключ. "Военный городок построен с нуля, в кратчайшие сроки - менее чем за год. На сегодняшний день завершено строительство солдатских общежитий, столовой и других объектов инфраструктуры", - отметил Дворников.

Кроме того, на территории военного городка состоялось торжественное открытие бюста маршала Советского Союза Ивана Конева, командующего 1-м Украинским фронтом, в состав которого в годы Великой Отечественной войны входили подразделения полка.