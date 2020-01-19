Средства ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников в воскресенье, пострадавших и материального ущерба нет. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"19 января 2020 года, с наступлением темного времени суток, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим на значительном удалении были выявлены три малоразмерные воздушные цели (БПЛА), приближавшиеся к российскому военному объекту с северо-восточного направления", - сказали в Минобороны.

"Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет", - подчеркнули в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что авиабаза функционирует в плановом режиме. Ранее о попытке нападения на базу российских ВКС в Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов, запущенных из зоны деэскалации на севере Сирии, сообщило агентство SANA.