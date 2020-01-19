{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Средства ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников

По данным Минобороны России, пострадавших нет

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников в воскресенье, пострадавших и материального ущерба нет. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"19 января 2020 года, с наступлением темного времени суток, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим на значительном удалении были выявлены три малоразмерные воздушные цели (БПЛА), приближавшиеся к российскому военному объекту с северо-восточного направления", - сказали в Минобороны.

"Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет", - подчеркнули в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что авиабаза функционирует в плановом режиме. Ранее о попытке нападения на базу российских ВКС в Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов, запущенных из зоны деэскалации на севере Сирии, сообщило агентство SANA.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Более 600 единиц инженерной техники должно поступить в российскую армию в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС