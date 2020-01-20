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Экспорт российского вооружения
Обновлено 

Источник: поставка Россией комплексов ПВО "Панцирь-С1" в Сербию начнется в конце февраля

Это соответствует условиям контракта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Первые поставки российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в Сербию начнутся в конце февраля. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Конец февраля в соответствии с условиями контракта", - сообщил собеседник, отвечая на вопрос о сроках начала поставки "Панцирей" в Сербию.

24 октября 2019 года президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград заказал комплекс "Панцирь". В ноябре прошлого года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил ТАСС, что Россия поставит "Панцири" Сербии в ближайшие месяцы.

Комплекс "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Вооружение "Панциря" состоит из 12 готовых к пуску ракет класса "земля - воздух" (по шесть ракет в каждом контейнере). Ракеты имеют максимальную дальность в 20 км и 30 км и оснащены боевой частью массой 20 кг. В состав вооружения комплекса также входит двуствольная 30-миллиметровая скорострельная пушка с дальностью стрельбы до 4000 м и досягаемостью по высоте 3000 м. Ракеты используются для борьбы с целями в дальней зоне перехвата, тогда как пушка - для уничтожения целей в ближней зоне.

Теги
РоссияСербияВучич, АлександарЭкспорт российского вооружения
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