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Корвет "Гремящий" завершил испытания в Баренцевом море

Корабль начал подготовку к межфлотскому переходу на Балтику

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и начал подготовку к межфлотскому переходу на Балтику. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.

"Корабль успешно завершил намеченную программу испытаний в полигонах Северного флота. В Белом море корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям. В Баренцевом море он провел стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, последним элементом испытаний стала отработка буксировки корабля, которую корвет провел вместе с буксиром СБ-523 на минувшей неделе.

Корвет "Гремящий", построенный на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), проходил испытания на Северном флоте с 13 ноября 2019 года. В настоящее время он находится в главной базе этого флота Североморске.

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