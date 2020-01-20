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Генштаб РФ: система разведки "Легенда" давала СССР полную картину Фолклендского конфликта

В документе отмечается, что анализ этих данных позволил заблаговременно выявить намерения командования английской группировки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Система морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ) "Легенда" позволяла СССР полностью отслеживать оперативно-тактическую обстановку в Южной Атлантике и точно просчитывать действия британского флота в ходе Фолклендского конфликта. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада Военной академии Генштаба Вооруженных сил России, подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.

"По данным космической разведки, в первую очередь по показаниям КА [космических аппаратов] УС-А, было вскрыто сосредоточение группировки английских ВМС на границе двухсотмильной зоны относительно Фолклендских островов, формирование из ее состава трех десантных отрядов и занятие ими исходной позиции на удалении 80-90 миль от предполагаемых мест высадки десанта, - говорится в докладе. - Одновременно обеспечивались данными разведки и целеуказания советские подводные лодки и надводные корабли, несущие боевую службу в акватории Мирового океана."

В документе отмечается, что анализ этих данных позволил заблаговременно выявить намерения командования английской группировки и спрогнозировать начало десантной операции.

"Комплексная обработка аналитиками Разведывательного управления Главного штаба ВМФ и космического центра ВМФ сведений, полученных со спутников РЭР [радиоэлектронной разведки], позволяла регулярно информировать флотское командование и Генеральный штаб об обстановке в районе конфликта", - добавляет автор доклада, подчеркивая, что такие данные о надводной обстановке в Центральной и Южной Атлантики в интересах ВМФ СССР могли быть получены только космическими средствами разведки.

Полученные от "Легенды" сведения получили высокую оценку главкома ВМФ адмирала Сергея Горшкова и министра обороны СССР маршала Дмитрия Устинова. В целом, использование МКРЦ в целях освещения обстановки совместно с разведывательными кораблями и самолетами дальней морской авиации позволяло почти полностью охватить весь Мировой океан.

О "Легенде"

"Легенда" - советская, а затем и российская система глобальной морской космической разведки и целеуказания функционировала с 1978 по 2006 год. Система предназначалась для освещения, отслеживания и прогнозирования тактической обстановки в Мировом океане и передачи информации в реальном времени на наземные и надводные командные пункты, указанию целей для ракетному вооружения кораблей и подводных лодок.

В настоящее время развернуто новое поколение системы морской космической разведки - "Лиана". На сегодняшний день на орбите находится два космических аппарата радиотехнической разведки и два - радиолокационной разведки.

Фолклендская война

Война между Великобританией и Аргентиной за британские заморские территории в Южной Атлантике - Фолклендские острова, Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова - началась с вторжения Аргентины на эти земли 2 апреля 1982 года. Аргентина пыталась установить свой суверенитет над островами.

5 апреля Великобритания отправила корабли военно-морского флота для атаки аргентинских сил и высадки морского десанта на острова. Война длилась 74 дня и закончилась 14 июня 1982 года поражением Аргентины и возвращением британского контроля над территориями. Аргентина в Фолклендской войне потеряла 649 человек, Великобритания - 255 военнослужащих. Также жертвами войны стали трое мирных жителей островов.

Теги
АргентинаВеликобритания
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