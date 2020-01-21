Российские и сирийские военные провели совместное учение в порту Тартус

ТАРТУС /Сирия/, 21 января. /ТАСС/. Совместное учение вооруженных сил России и Сирийской Арабской республики (САР) по защите объектов международной морской экономической деятельности прошло в порту Тартус.

"К учению были привлечены более двух тысяч военнослужащих, семь надводных кораблей и катеров", - рассказал журналистам руководитель совместного учения Александр Юлдашев.

Учения проходили с 18 по 20 января. Экипажи кораблей Военно-морских сил САР отработали действия по поиску мин на подходе к порту Тартус, воздушное пространство в прибрежной зоне прикрывали боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК "Панцирь-С").

Силами сводного российско-сирийского подразделения подводных диверсионных сил и средств была нейтрализована подводная диверсионная группа условных террористов. Кроме того, военнослужащие российской военной полиции и сирийских подразделений отработали охранные и контрольно-досмотровые мероприятия.

В порту Тартус находится военно-морская база РФ. Соглашение о размещении базы в 2017 году подписали Москва и Дамаск, оно рассчитано на 49 лет.