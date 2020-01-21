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Боевые пуски ракет С-400 состоятся в апреле в Астраханской области

Они пройдут на полигоне Ашулук
ЗРС С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
ЗРС С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Боевые расчеты С-400 проведут в апреле стрельбы зенитными управляемыми ракетами на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, распространенном во вторник.

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"В апреле на государственном полигоне Ашулук (Астраханская область) в рамках третьего этапа тактических учений боевые расчеты зенитного ракетного полка объединения проведут боевые стрельбы зенитными управляемыми ракетами по мишеням, имитирующим технические характеристики современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника", - сообщили в пресс-службе.

По данным округа, боевые расчеты системы С-400 в городе Гатчина (Ленинградская область) приступили к подготовке к учениям. В рамках первого этапа двухнедельной подготовки военнослужащие должны выполнить нормативы по основным дисциплинам - ракетно-стрелковой, технической, тактической и специальной подготовке. Затем их ждет интенсивная теоретическая и практическая подготовка к стрельбе в специализированных учебных классах и непосредственно на зенитной ракетной технике дивизиона и командного пункта системы.

"Заключительный этап подготовки - зачет на допуск к самостоятельной работе, который включает сдачу нормативов боевой работы, теоретический срез знаний руководств и правил стрельбы, а также ведение условного противовоздушного боя в составе боевого расчета", - отмечается в сообщении.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 км, поражать их на дальности 400 км и на высоте до 35 км.

Теги
РоссияАстраханская область
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