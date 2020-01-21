Для ВМФ построят еще пять танкеров - аналогов судна "Академик Пашин"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России получит еще пять танкеров проекта 23130 - аналогов судна "Академик Пашин", которое вошло в состав Северного флота во вторник. Об этом сообщил журналистам начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ Сергей Епифанов.

"Что касается перспектив данных судов, в 2019 году министром обороны РФ принято решение о строительстве еще пяти танкеров данного проекта", - сказал он на церемонии подъема флага на судне в Мурманской области.

Епифанов также отметил, что в 2024 году такой же танкер будет передан Северному флоту. Куда будут поставлены остальные суда данного проекта и когда они будут построены, он не сообщил.

"Этот танкер не специально для Северного флота, а для всего Военно-морского флота, все танкеры являются универсальными и многофункциональными, для всех флотов, они неограниченного района плавания, корпус сделан в ледовом исполнении", - сказал Епифанов.

21 января Северный флот принял в свой состав морской танкер с улучшенными характеристиками "Академик Пашин". Церемония торжественного подъема флага на борту прошла при участии командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Средний морской танкер "Академик Пашин" стал головным судном проекта 23130 и строился Невским судостроительно-судоремонтным заводом с 2014 года. Его длина составляет 130 м, ширина - 21 м. Судно способно развивать скорость до 16 узлов и работать автономно до 60 суток.