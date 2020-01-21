Современное вооружение и успехи в Сирии. Как Шойгу изменил российскую армию

Доля современных образцов техники к концу прошлого года достигла 68,2%. При этом уровень современного вооружения в Ракетных войсках стратегического назначения превысил 76%, а в ядерной триаде составил 82%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сергей Шойгу, занимавший должность министра обороны последние семь с половиной лет, сохранил этот пост в составе нового правительства Михаила Мишустина. Шойгу был назначен на эту должность в ноябре 2012 года вместо отправленного в отставку Анатолия Сердюкова на фоне уголовных дел, связанных с подконтрольным военному ведомству "Оборонсервисом". Назначая Шойгу, президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что новым министром обороны "должен быть человек, который сможет продолжить все положительное для динамичного развития Вооруженных сил, обеспечить выполнение гособоронзаказа и тех грандиозных планов по перевооружению армии, которые поставлены". Между двух огней Перед тем как взять на себя ответственность за обороноспособность государства, Шойгу с нуля поднял совершенно новое ведомство. За 20 лет под руководством Шойгу Российский корпус спасателей, появившийся в нелегком для страны 1991 году, стал эффективным инструментом спасения жизней, ведомством, получившим признание во всем мире.

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Российские спасатели участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций и гуманитарных операциях во многих странах мира. В ликвидации крупных ЧС в России глава ведомства всегда участвовал лично, не боясь встречаться лицом к лицу с родственниками пострадавших людей. Режиссер Никита Михалков в своем фильме "Генерал Кужугетыч" дал Шойгу такую характеристику: "Покой, достоинство и ответственность - вот символы его стиля, потому что человек для него не средство, а цель". Ненадолго сменив кресло министра по чрезвычайным ситуациям на должность губернатора Московской области при президенте Дмитрии Медведеве, Шойгу снова вошел в состав правительства уже как министр обороны РФ при Владимире Путине. Не являясь кадровым офицером, Шойгу сразу же завоевал авторитет среди боевых генералов. Придя в Минобороны, Шойгу вернул многих ушедших или вынужденных уволится со службы офицеров и начал строительство Национального центра управления обороной (НЦУО) России. За год на Фрунзенской набережной вырос один из самых мощных центров управления в мире. Сейчас "третий дом", как называют НЦУО военнослужащие, стал не только центром управления повседневной деятельностью Вооруженных сил, но координатором всех федеральных ведомств, ответственных за безопасность государства. Перевооружение армии Доля современных образцов техники в российской армии к концу прошлого года достигла 68,2%, как и было запланировано ранее на совещаниях с главой государства. При этом уровень современного вооружения в Ракетных войсках стратегического назначения превысил 76%, а в ядерной триаде составил 82%.

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В конце прошлого года на дежурство заступил первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками - оружие, не имеющее аналогов в мире. Завершено развертывание лазерных установок "Пересвет". С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН. Вооруженные силы пополнили модернизированные ракетоносцы, подводные крейсеры и корабли. Создано сплошное радиолокационное поле Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая отслеживает пуски баллистических ракет по территории России. Продолжаются испытания новейших образцов российского вооружения, в том числе российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон" и перспективного российского стратегического ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат", а также других высокотехнологичных образцов вооружения. Шойгу взял под тотальный контроль расходование средств, выделенных на гособоронзаказ. Многие руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса восприняли новые правила без энтузиазма и признавались, что такие меры принесли определенные сложности предприятиям. Однако это позволило снизить цены на вооружение и технику, повысить объем их поставок в войска. Поставки вооружения в войска были синхронизированы со строительством необходимой инфраструктуры и подготовкой личного состава. Сирийский экспресс По мнению многих военных экспертов, организация военной операции против террористов Сирии в корне отличается от действий российских войск в 2008 году в ходе грузино-осетинского конфликта. В 2015 году на помощь сирийскому правительству пришли хорошо подготовленные и вооруженные подразделения российской армии.

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