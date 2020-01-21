Новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство для защиты Москвы в ближайшее время

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Существующая система противоракетной обороны Москвы соответствует современным условиям и не устареет. В ближайшее время на боевое дежурство заступят новые ракеты ПРО, сообщил в среду командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

"Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО", - сказал Грабчук в интервью, опубликованном в газете "Красная Звезда".

Он уточнил, что скорость полета противоракеты, которая уничтожает боевые блоки противника, составляет более 3 км/сек, а это более чем в четыре раза больше скорости пули автомата Калашникова. "Противоракеты содержатся в шахтно-пусковых установках на стартовых позициях расположенных вокруг Москвы", - пояснил генерал-майор.

По его словам, в настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без ее снятия с боевого дежурства. "Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, соответствует ли система ПРО современным условиям, генерал-майор подчеркнул: "Да, соответствует и не устареет в ближайшие десятилетия". Он напомнил, что с момента принятия системы ПРО в эксплуатацию и постановки ее на боевое дежурство прошло 24 года. "Однако, благодаря тому, что конструкторские решения, заложенные в систему при ее создании, намного опередили свое время, это и позволяет в настоящее время успешно расширять спектр решаемых задач и адекватно реагировать на появление перспективных средств воздушно-космического нападения противника", - сказал Грабчук, добавив, что за время эксплуатации системы было выполнено несколько этапов ее модернизации.

На что способна система

Он также сообщил, что система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для обороны города Москвы, способна перехватить несколько десятков ядерных боевых блоков. "На вооружении соединения находится действующая стратегическая система ПРО, которая способна гарантированно перехватить несколько десятков боевых блоков, существующих и перспективных типов баллистических ракет противника межконтинентальной и средней дальности, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО", - сказал Грабчук в интервью.

Он уточнил, что таким образом система способна отразить ограниченный ядерный удар. "Что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет", - отметил генерал-майор.

Грабчук уточнил, что длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут, цели могут быть обнаружены на расстоянии в несколько тысяч километров. "При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнение их траекторий, в расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков. Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты", - добавил генерал-майор.

Соединение противоракетной обороны входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России. Это единственное в стране соединение, которое предназначено для обороны города Москвы от ударов баллистических ракет противника с любого направления, участия в предупреждении о ракетном нападении и контроле космического пространства. Система противоракетной обороны создана строго в рамках Договора по ПРО от 1972 года. В ее состав входят командно-вычислительный пункт, радиолокационная станция "Дон-2Н", стартовые позиции с шахтными пусковыми установками противоракет, противоракеты, система передачи данных и связи.