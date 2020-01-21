Масштабная тренировка при участии более 1,5 тыс. военных началась на Каспии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии приступил к масштабным тренировкам в море. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"К тренировке, которая продлится до конца текущей недели, привлечено более 30 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.

До завершения тренировок экипажи кораблей и судов КФл выполнят действия по экстренной подготовке кораблей к выходу в море и готовности к применению оружия по условным целям, организации противовоздушной обороны, а также проведут тренировки по борьбе за живучесть кораблей.

Уточняется также, что экипаж противодиверсионного катера Каспийской флотилии "Юнармеец Дагестана" впервые с момента включения его в 2019 году в состав Военно-морского флота приступил к выполнению задач в море.

По данным пресс-службы, экипаж отработал действия по тревоге в пункте базирования "Махачкала" в Дагестане. Военные успешно выполнили мероприятия по приготовлению к бою и походу. Их действия высоко было оценено командованием КФл, а также командирами корабельных соединений и кораблей.

"Юнармеец Дагестана" предназначен для борьбы с диверсионными силами и средствами противника в акватории пункта базирования в Махачкале.