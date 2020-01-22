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В России разработают субмиллиметровые РЛС для обнаружения малых беспилотников

Гендиректор РТИ Павел Лаптаев отметил, что они будут работать в терагерцевом диапазоне

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. АО "РТИ", разработчик и производитель высокотехнологичной продукции, в течение пяти лет разработает новые радиолокационные станции (РЛС), работающие в терагерцевом диапазоне и способные обнаруживать малые беспилотники. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Павел Лаптаев.

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"Терагерцевая (длина волны меньше миллиметра - прим. ТАСС) технология будет преобразована в продукт в течение пяти лет. Такие РЛС будут способны обнаруживать малые беспилотники, работать в космосе", - сказал Лаптаев.

Он добавил, что субмиллиметровый локатор позволяет с недостижимой в других диапазонах точностью концентрировать луч на достаточно компактном объекте, определять его форму, материал, скорость и траекторию движения.

Лаптаев отметил, что по направлению терагерцевых РЛС компании удалось добиться значимых результатов только в 2019 году - в АО "РТИ" освоили элементную базу для таких станций, научились определять объекты, материалы. По его словам, сейчас специалисты РТИ работают над программным обеспечением для локаторов, чтобы быстро и эффективно определять категорию объекта и передавать информацию оператору. "Эта задача займет больше времени, чем создание непосредственно макетного образца, потому что здесь необходимо накопление знаний и использование методов машинного обучения", - отметил гендиректор.

Малые беспилотники считаются серьезной угрозой, так как могут оставаться незамеченными для обычных радиолокационных средств, особенно при полете на небольшой высоте и низкой скорости. С помощью подобных дронов, начиненных взрывчаткой, в ночь на 14 сентября 2019 года были атакованы два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

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Россия
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